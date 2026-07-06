veneto voglia bipartisan di province la delrio un errore da correggere

In Veneto si registra una spinta bipartisan a ripristinare le Province come enti di primo livello. La proposta viene vista come una correzione a una riforma precedente, definita da alcuni un errore. Nel frattempo, il Friuli-Venezia Giulia ha ottenuto il via libera per tornare a organizzare le Province in modo tradizionale. La questione riguarda l’assetto amministrativo e le funzioni di queste entità sul territorio.

Come se non bastasse la sana invidia del Veneto nei confronti delle confinanti Regioni a statuto speciale, ora il Friuli-Venezia Giulia ha ottenuto pure il via libera al ripristino delle Province come enti di primo livello. Si tornerà a votare con le stesse circoscrizioni territoriali per il presidente e il consiglio, poi ci sarà la nomina della giunta, poi di nuovo le competenze e i fondi. Così, mentre il Veneto ancora lo domanda, i vicini ce l’hanno già fatta, primi in Italia, con tanto di congratulazioni del ministro Roberto Calderoli: «Un voto che rappresenta una concreta attuazione dell’autonomia del Friuli-Venezia Giulia e che porta a compimento il percorso istituzionale iniziato in Parlamento per rispondere a una richiesta del territorio: poter dare risposte ai cittadini con istituzioni vicine a loro. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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