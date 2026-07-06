Le associazioni di categoria hanno espresso preoccupazione riguardo alla legge regionale sul commercio in Veneto, in particolare sulla norma relativa alla somministrazione non assistita. Secondo le organizzazioni, questa disposizione potrebbe favorire l'apertura di esercizi che operano come finti bar, senza un servizio di somministrazione tradizionale. La discussione riguarda la possibilità di creare attività commerciali che sfruttano questa norma per aggirare le regole vigenti.

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© Ilgazzettino.it - Veneto, stop delle categorie alla legge sul commercio: «Così si rischiano finti bar»

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