Una legge elettorale con ballottaggio potrebbe essere proposta per contrastare la crescita del movimento di Vannacci, che secondo gli ultimi sondaggi di Youtrend avrebbe il 6,4% dei consensi. Vannacci, figura politica di recente affermazione, ha visto aumentare il proprio sostegno. La proposta di modifica normativa mira a limitare l'influenza di questo movimento nel sistema elettorale. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui contenuti specifici della eventuale legge.

E se la variabile Vannacci, che i sondaggi danno costantemente in crescita (l'ultimo sondaggio, di Youtrend, dà Futuro nazionale al 6,4% ) rischiasse di inceppare l’ingranaggio della legge elettorale scritta dal centrodestra? Di provocare, cioè, effetti differenti, se non addirittura opposti, rispetto a quelli per cui è stata pensata e scritta? Lo Stabilicum era stato ideato, come dice il soprannome stesso, per dare stabilità, evitare il pareggio, assicurare un vincitore. Siamo sicuri che questo obiettivo verrebbe ottenuto nel caso, non più teorico, di un Futuro nazionale a doppia cifra? A detta di alcuni costituzionalisti o esperti di sistemi elettorali, no. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Vannacci, una legge elettorale con ballottaggio per disinnescarlo?

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