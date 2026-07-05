Nuoto, corsa campestre e ciclismo. E nei commenti dei critici c'è già chi fa il paragone col Ventennio, e con le prove fisiche allo stadio Olimpico filmate dall'istituto Luce a cui erano tenuti a sottoporsi i gerarchi fascisti in canotta e pantaloncini. Roberto Vannacci annuncia la sua "Tre giorni dei futuristi" a Sanremo. E i social si dividono, tra chi applaude al generale in ascesa nei sondaggi e chi invece lo sbeffeggia: "Il prossimo passo sarà la mietitura del grano a torso nudo?". Ma lui, il fondatore di Futuro Nazionale che ha fatto della provocazione la sua cifra fin dagli esordi in politica con la Lega, non se ne cura e rilancia: "Ci vediamo venerdì a Sanremo per temprarci", suona la chiamata alle armi dell'ex numero due del Carroccio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Vannacci lancia "La tre giorni dei futuristi" a Sanremo: nuoto, corsa e bici. «I politici? Devono dare l'esempio non ballare al Gay Pride»

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