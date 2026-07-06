Un libro scritto dalla pediatra e accompagnato dalle filastrocche di un'illustratrice aiuta i bambini a conoscere in modo neutrale e anatomico i propri organi genitali. Le autrici sottolineano che il corpo è proprietà del bambino, che può decidere come parlarne. La pubblicazione mira a smontare i tabù legati all’educazione sessuale infantile. Se i genitori scelgono di usare questo materiale, i bambini potrebbero sviluppare un modo di parlare dei propri organi più aperto e naturale.

«I l corpo è mio, e decido io». Se, come genitori, decideste di fare scivolare tra le mani dei vostri bambini il libro scritto dalla pediatra Valentina Paolucci, con le filastrocche di Silvia Contenti, non dovreste stupirvi poi di sentirli parlare come piccolissimi figli dei fiori molto convinti. E andrà benissimo così: « Quando eravamo bambini nessuno ci ha mai parlato di consenso, di rispetto dell’intimità e di parte intime usando i nomi giusti. Ma questo non significa che non sia giusto farlo», spiega Paolucci. «Siamo la prima generazione di genitori che cerca di lavorare sulle lacune del modello educativo con cui è stata cresciuta, per migliorare allo stesso tempo quello con cui sta crescendo i suoi figli. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Valentina Contenti e Silvia Paolucci ci accompagnano al cospetto dei nostri bambini, per rispondere alle loro "semplicissime" domande su peni e vagine «in modo neutrale, pulito e anatomico». E infrangere i tabù con cui siamo stati cresciuti

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