In Europa, la patrimoniale, imposta sulla ricchezza, è stata abbandonata da quasi tutti i Paesi. Negli ultimi anni, solo tre nazioni ancora la applicano, mentre gli altri hanno deciso di eliminarla. In Italia, invece, la proposta di reintrodurla rimane al centro del dibattito politico, con la sinistra che spinge affinché venga adottata nuovamente. La maggior parte degli Stati europei ha scelto di non applicarla più.

In Europa la patrimoniale tanto cara alla sinistra italiana ha già fallito: negli anni la stragrande maggioranza degli Stati che l’avevano ha fatto marcia indietro, tanto che oggi sopravvive solo in 3 Paesi. A ricordarlo è stato il leader del partito Liberaldemocratico, Luigi Marattin, in un video social in cui risponde a un precedente video di Nicola Fratoianni. Fratoianni insiste con la patrimoniale. «In pochi secondi – si legge nel post che accompagna il video di Fratoianni – i miliardari guadagnano il tuo stipendio di un intero anno. E pagando in proporzione molte meno tasse di te. Voglio dire una sola cosa a Meloni, alla destra, a chi si scandalizza perché chiediamo di far pagare qualcosa in più a chi possiede queste enormi ricchezze. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Vade retro patrimoniale: in Europa l’hanno abolita quasi tutti. Solo la sinistra italiana la vuole imporre a tutti i costi

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