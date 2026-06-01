La leader di un partito di sinistra ha ribadito la volontà di introdurre una patrimoniale sia in Italia che in Europa. La proposta viene definita da alcuni osservatori come un esempio di moralismo fiscale. La discussione sulle tasse coinvolge frequentemente i partiti di sinistra, che spesso propongono nuove imposte. La questione della patrimoniale continua a essere al centro del dibattito politico, con un focus sulla sua applicazione e sui possibili effetti.

Quando si parla di tasse la sinistra è sempre un capofila. Soprattutto se si tratta di chiederne di nuove. A chiarire il concetto con termini diretti è stato il Vicepremier Antonio Tajani, ricordando sui social che «La sinistra è unita solo quando vuole infilare le mani nelle tasche degli italiani». Sarà forse per questo che a cadenza regolare in casa Pd torna la voglia di patrimoniale. Il principale partito del campo largo, tra un primo bagno nei mari di Capalbio e un ponte del due giugno al fresco dei monti svizzeri, torna a rilanciare un antico amore, vecchio quanto il comunismo: la patrimoniale. A parlarne con rinnovato orgoglio è stata... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Patrimoniale: ossessione sinistra. Schlein la vuole in Italia e in Europa. Per gli osservatori è “un caso esemplare di moralismo fiscale”

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