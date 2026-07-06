Le ricerche del pescatore disperso domenica mattina ai laghetti dei Renai, nel comune di Signa, sono terminate con esito negativo. Dopo aver recuperato la canna da pesca, le operazioni si sono concluse nel peggiore dei modi. Le autorità hanno portato a termine le ricerche senza trovare tracce dell’uomo. La vicenda si è conclusa con il ritrovamento del suo corpo senza vita.

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del pescatore disperso nella mattinata di domenica 5 luglio ai laghetti dei Renai, nel comune di Signa, in provincia di Firenze. Il corpo dell’uomo, un 53enne di origine cinese residente a Campi Bisenzio, è stato recuperato nelle acque del lago dopo alcune ore di ricerche condotte dai soccorritori. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduto in acqua nel tentativo di recuperare la canna da pesca, senza più riuscire a riemergere. L’allarme e le operazioni di soccorso. L’allarme è scattato poco dopo l’incidente, quando le persone presenti hanno visto il 53enne scomparire nelle acque del lago. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Va a recuperare la canna da pesca, poi il dramma: la notizia poco fa

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