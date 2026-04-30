Nella estrazione di giovedì 30 aprile 2026, il Superenalotto ha raggiunto un jackpot di quasi 157 milioni di euro. Nessun giocatore ha indovinato il sei né il cinque più uno, lasciando invariato il montepremi che continua ad accumularsi. Questa è la seconda estrazione consecutiva senza vincitori dei premi più alti, e quindi il montepremi prosegue la sua crescita.

Nuova estrazione e ancora nessun vincitore del jackpot milionario. Il Superenalotto continua a sfuggire ai giocatori: nel concorso di giovedì 30 aprile 2026 non è stato centrato né il “6” né il “5+1”, facendo salire ulteriormente il montepremi in palio. Il jackpot, già tra i più alti degli ultimi anni, cresce ancora e per la prossima estrazione raggiungerà la cifra record di 157,7 milioni di euro. Un premio che continua ad alimentare l’attesa e la speranza dei milioni di giocatori in tutta Italia. Nessun 6, ma premi importanti. Nonostante l’assenza del colpo grosso, la serata ha comunque regalato vincite di rilievo. Sono stati centrati nove “5”, ciascuno da poco più di 23mila euro, e sei “4 Stella”, con vincite superiori ai 27mila euro.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Superenalotto, 6 da quasi 157 milioni: la notizia poco fa

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