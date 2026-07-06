Uno è sceso ora a chi tocca? la minaccia del comandante ai passeggeri molesti Il caos sul Napoli-Mykonos | cosa è successo – Il video

Durante un volo da Napoli a Mykonos, il comandante ha rivolto una minaccia ai passeggeri molesti, dicendo: «Uno è sceso, ora a chi tocca?». Il comandante ha poi richiesto che uno dei passeggeri lasciasse l’aereo, causando tensione tra i presenti. Il video della scena è diventato virale sui social. Non sono stati riportati dettagli sulle eventuali conseguenze o sulle motivazioni specifiche del comportamento dei passeggeri.

«Uno è sceso, ora a chi tocca?». dice perentorio il comandante di un volo Volotea che con questa frase, è diventato virale sui social. Il pilota, che doveva decollare da Napoli diretto a Mykonos, è stato costretto a minacciare i passeggeri molesti a bordo. Più di uno a quanto pare. Come racconta il video diffuso dalla giornalista Azzurra Noemi Barbuto e rilanciato dal deputato Francesco Emilio Borrelli, tutto nasce da un uomo seduto vicino all’uscita di emergenza che si sarebbe rifiutato di spostare il bagaglio a mano nonostante la richiesta degli assistenti di volo, necessaria per lasciare libera l’area in caso di evacuazione. Al richiamo... 🔗 Leggi su Open.online

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