L'università ha annunciato la rimodulazione dei corsi di studio per il nuovo anno accademico, con l'obiettivo di rispondere alle esigenze sempre più specifiche del mercato del lavoro. La scelta mira ad aggiornare l’offerta formativa in modo da adattarsi alle richieste del settore occupazionale.

Corsi di studio rimodulati per rispondere alle esigenze sempre piÃ¹ specifiche del mercato del lavoro. Ã? questo lo spirito con cui lâ??UniversitÃ degli Studi di Napoli Parthenope si prepara al nuovo anno accademico, rinnovando la propria offerta formativa. A spiegarlo Ã¨ il rettore Antonio Garofalo, intervistato in occasione dellâ??uscita della guida â??Universo UniversitÃ e Formazione 2026â?. Oltre a presentare le novitÃ dellâ??offerta formativa dellâ??UniversitÃ Parthenope, Garofalo rivolge anche un consiglio pratico alle future matricole e agli studenti, invitandoli ad alimentare la propria curiositÃ. Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde Ã¨ necessario essere registrati al sito Corriere. 🔗 Leggi su Video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it

© Video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it - Università Parthenope, il rettore Garofalo: rispondiamo alle esigenze del mercato del lavoro

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