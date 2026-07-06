Corsi di studio rimodulati per rispondere alle esigenze sempre più specifiche del mercato del lavoro. È questo lo spirito con cui l’Università degli Studi di Napoli Parthenope si prepara al nuovo anno accademico, rinnovando la propria offerta formativa. A spiegarlo è il rettore Antonio Garofalo, intervistato in occasione dell’uscita della guida “Universo Università e Formazione 2026”. Oltre a presentare le novità dell’offerta formativa dell’Università Parthenope, Garofalo rivolge anche un consiglio pratico alle future matricole e agli studenti, invitandoli ad alimentare la propria curiosità. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Università Parthenope, il rettore Garofalo: rinnoviamo l'offerta formativa per incontrare il mercato del lavoro

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