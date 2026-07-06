L’università degli Studi del Sannio ha presentato l’offerta formativa per il nuovo anno accademico. La rettrice ha illustrato i corsi disponibili, che spaziano dalla Biologia alle Scienze Statistiche, includendo anche Ingegneria, Economia e Giurisprudenza. Sono state annunciate numerose specializzazioni, con un’ampia proposta multidisciplinare rivolta agli studenti.

Dalla Biologia alle Scienze Statistiche, passando per Ingegneria, Economia, Giurisprudenza e numerose altre specializzazioni, l’Università degli Studi del Sannio propone un’offerta formativa ampia e multidisciplinare per il nuovo anno accademico. A raccontarne le caratteristiche è la rettrice Maria Moreno, intervistata in occasione dell’uscita della guida “Universo Università e Formazione 2026”. Oltre a presentare le novità dell’offerta formativa dell’Università del Sannio, la rettrice rivolge anche un consiglio controcorrente alle future matricole, invitandole a «non seguire consigli che non si sentano propri» e a dare invece maggiore valore alle proprie passioni. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Università degli Studi del Sannio, la rettrice Moreno illustra l'ampia offerta formativa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Unisannio, la sfida di Maria Moreno: più servizi, medicina e radicamento nel territorio

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Università degli Studi del Sannio, un'offerta ampia e multidisciplinare

Unifi: offerta formativa ampia e all’avanguardia. Focus sull’attualità del mercato del lavoroDa domani, primo luglio, l’Università di Firenze apre le immatricolazioni per l’anno accademico 2026-2027.

Temi più discussi: Formazione insegnanti, pubblicato il bando per la seconda edizione dei percorsi abilitanti da 30 CFU; La Polizia di Stato di Udine ha dato oggi il benvenuto al Commissario della Polizia di Stato Dott. Gianfranco De Cianni, nuovo funzionario di pubblica sicurezza assegnato alla Questura di Udine - Questura di Udine | Polizia di Stato; RARO 2026: presentato all'Antum Hotel di Benevento la III edizione del Festival del lavoro creativo e culturale che si terrà a Morcone 9/11 luglio; Nel chiostro di san Domenico il Pastore si rivolge agli adolescenti e ai giovani.

Conservatorio Nicola Sala, il presidente della Regione Campania Roberto Fico incontrerà una delegazione degli studenti. Al centro borse di studio ADISURC e Housing Il Molino. #Benevento #Campania #Università #Studenti #NicolaSala #Fico #Mastella x.com

Graduation Day 2026: il 17 luglio l’Università del Sannio celebra i suoi 700 laureatiL’Università degli Studi del Sannio celebra il traguardo accademico delle proprie laureate e dei propri laureati con il Graduation Day 2026, in programma venerdì 17 luglio. La cerimonia avrà inizio al ... ntr24.tv

UniSannio amplia la no tax area e introduce premi per il merito SocietàL’Università degli Studi del Sannio rafforza il proprio impegno a favore del diritto allo studio con due importanti novità che entreranno in vigore a partire dal prossimo anno accademico. Il ... realtasannita.it