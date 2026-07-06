Università degli Studi del Sannio la rettrice Moreno illustra l' ampia offerta formativa
L’università degli Studi del Sannio ha presentato l’offerta formativa per il nuovo anno accademico. La rettrice ha illustrato i corsi disponibili, che spaziano dalla Biologia alle Scienze Statistiche, includendo anche Ingegneria, Economia e Giurisprudenza. Sono state annunciate numerose specializzazioni, con un’ampia proposta multidisciplinare rivolta agli studenti.
Dalla Biologia alle Scienze Statistiche, passando per Ingegneria, Economia, Giurisprudenza e numerose altre specializzazioni, l’Università degli Studi del Sannio propone un’offerta formativa ampia e multidisciplinare per il nuovo anno accademico. A raccontarne le caratteristiche è la rettrice Maria Moreno, intervistata in occasione dell’uscita della guida “Universo Università e Formazione 2026”. Oltre a presentare le novità dell’offerta formativa dell’Università del Sannio, la rettrice rivolge anche un consiglio controcorrente alle future matricole, invitandole a «non seguire consigli che non si sentano propri» e a dare invece maggiore valore alle proprie passioni. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
Unisannio, la sfida di Maria Moreno: più servizi, medicina e radicamento nel territorio
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