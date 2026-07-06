Nel primo trimestre del 2026, la Sicilia ha registrato un aumento delle imprese attive, classificandosi al terzo posto in Italia per crescita percentuale e al quarto per numero assoluto. L’analisi dell’Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia indica anche un incremento di startup innovative, occupazione e del mercato immobiliare nell’isola.

Continua la crescita economica della Sicilia. L’analisi congiunturale dell’Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia evidenzia come nel primo trimestre 2026 (ultimo dato disponibile) l’Isola abbia registrato il terzo maggiore aumento di imprese attive a livello percentuale e il quarto a livello numerico. Infatti, il saldo tra nuove iscrizioni e cessazioni è attivo per 638 imprese, con un tasso di crescita dello 0,15% e con un dato occupazionale di un milione 189mila 632 addetti. Il contributo siciliano all’economia del Paese Per comprendere l’importanza del contributo siciliano all’economia del Paese basti pensare che il saldo attivo di tutta Italia è di appena 690 imprese, con la ricca Lombardia che si ferma a un saldo attivo di 722 unità in un contesto nazionale che vede ben 12 regioni chiudere il trimestre con un saldo negativo. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Unioncamere Sicilia, l'analisi 2026: crescono startup innovative, lavoro e mercato immobiliare

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