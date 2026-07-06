Unesco Arti Festival Storia arte e politica | Il centro dell’Occidente

Da lanazione.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’Unesco Arti Festival si è tenuto un intervento che ha analizzato la storia dell’Occidente, evidenziando le sue contraddizioni e le fratture visive che hanno contribuito a ridefinire la percezione della realtà. L’evento ha approfondito come questi elementi abbiano influenzato l’evoluzione culturale, artistica e politica della regione, ponendo l’accento sulle tensioni e le trasformazioni che hanno segnato il percorso storico. La discussione si è concentrata su come tali dinamiche abbiano plasmato l’identità occidentale nel tempo.

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Una riflessione profonda sulla storia dell’ Occidente, sulle sue contraddizioni e sulle fratture visive che hanno ridefinito il nostro modo di guardare la realtà. L’incontro culturale intitolato ’L’Avventura dell’Umanità, l’età dei cambiamenti radicali. Dalla Follia di San Francesco, ai Signori del nuovo Secolo’, tenuto ieri sera nel piazzale Domenico Giusti, ha offerto un eccezionale spaccato interdisciplinare grazie al dialogo ideale tra lo storico Franco Cardini, la storica dell’arte Daniela Ferrari, il presidente della Toscana Eugenio Giani, e il presidente del gabinetto Vieusseux di Firenze Riccardo Nencini. L’appuntamento ha concluso il weekend di Montecatini Unesco Arti Festival che questa sera avrà come ultimo ospite Tony Hadley nell’attesissimo concerto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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