Una guida pratica per adolescenti con molti desideri e molti dubbi

Da internazionale.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Italia, l’educazione sessuale e affettiva non è obbligatoria per legge, nonostante siano state presentate oltre trenta proposte in parlamento dal 1975 senza approvazione.

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L’Italia è uno dei pochi paesi europei dove l’educazione sessuale e affettiva non è obbligatoria per legge. Dal 1975 a oggi sono state presentate più di trenta proposte in parlamento per introdurla in modo sistematico, senza che nessuna fosse approvata. Quando si fa, è a macchia di leopardo ed è affidata quasi sempre ad associazioni, con percorsi molto diversi anche tra scuole della stessa città. Di solito le attività tendono a concentrarsi sull’anatomia e la prevenzione di gravidanze indesiderate, trascurando la sfera emotiva, le relazioni e la libertà individuale – un’impostazione ormai superata. E se si organizza qualcosa, spesso ci si scontra con la resistenza degli insegnanti, che non vogliono rinunciare alle proprie ore, o dei genitori, preoccupati per i contenuti. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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