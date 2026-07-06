Un testo attribuito a Clint Eastwood fa riflettere su vecchiaia e longevità a tutti i costi

Notizia in breve

Negli ultimi giorni si è diffuso un testo attribuito a Clint Eastwood, che riflette su vecchiaia e longevità a tutti i costi. Sebbene non ci siano prove che sia stato realmente pronunciato dall’attore, milioni di persone lo considerano autentico. La diffusione è avvenuta attraverso social media e piattaforme online, alimentando discussioni sul tema della vita lunga e indipendente. Nessun elemento conferma la paternità del testo, che si mantiene come un passaparola digitale.