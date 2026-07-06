Il 6 luglio si celebra la Giornata mondiale del bacio. Questa ricorrenza ricorda che, oltre all’aspetto emotivo, un bacio richiede anche denti sani, gengive curate e alito fresco. Gli odontoiatri sottolineano l’importanza di mantenere una buona igiene orale per vivere il gesto con naturalezza. Un bacio, infatti, coinvolge affetto, desiderio e fiducia, ma anche condizioni di salute orale che favoriscono un’esperienza più confortevole.

I l 6 luglio si celebra la Giornata mondiale del bacio, un gesto semplice solo in apparenza. Perché in un bacio entrano in gioco affetto, desiderio, intimità, fiducia, relazione. Ma anche qualcosa di molto concreto: la salute della bocca. Sorridere, parlare da vicino, avvicinarsi all’altra persona senza imbarazzo sono gesti quotidiani che spesso diamo per scontati. Eppure denti sani, gengive in salute e alito fresco possono incidere molto sulla sicurezza in sé, sulla comunicazione e sulla qualità delle relazioni sociali e affettive. Ne parliamo con due odontoiatri, il dottor Massimiliano Rea e il dottor Pietro Sibilla, autori del libro Masticare e sorridere a ogni età, che spiegano perché prendersi cura del proprio sorriso significa prendersi cura anche del modo in cui entriamo in relazione con gli altri. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un bacio parla di intimità, fiducia e relazione. Ma per viverlo con naturalezza contano anche denti sani, gengive curate e alito fresco. I consigli degli odontoiatri

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