Ultimo torna in Sicilia e in Calabria. Il cantautore romano ha annunciato le date del nuovo tour negli stadi, Stadi 2027 – La favola continua., che porterà due appuntamenti nel nostro territorio: il 28 giugno 2027 a Messina, allo stadio Franco Scoglio, e il 3 luglio 2027 a Reggio Calabria, allo stadio Granillo. «Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra», ha scritto l'artista sui social annunciando il ritorno. Messina e Reggio Calabria nel calendario Le due tappe dello Stretto si inseriscono in una tournée che toccherà i principali stadi italiani, da Lignano Sabbiadoro a Bologna, da Milano a Napoli, fino a Bari, Firenze, Torino e Olbia. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Ultimo, nel 2027 due concerti in riva allo Stretto: ecco le date di Messina e Reggio Calabria

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