Ultimo l’annuncio che sorprende | Ora vengo io a casa vostra

Da dilei.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due giorni dopo il concerto con 250mila spettatori paganti, il cantautore romano ha annunciato un nuovo tour negli stadi. L’annuncio è arrivato su Instagram con il messaggio: “Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra”. L’evento si è svolto nel prato di Tor Vergata, dove si erano appena spenti i fuochi d’artificio e le code verso casa.

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Il prato di Tor Vergata si era appena svuotato, tra fuochi d’artificio e code infinite verso casa, quando Ultimo ha rilanciato. A due giorni dal live dei record del 4 luglio, con 250mila spettatori paganti, il cantautore romano ha annunciato su Instagram il nuovo tour negli stadi: Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra. Biglietti fuori dopodomani mercoledì 8 luglio alle 14:00. La favola continua.. Il tour si chiama, appunto, Ultimo Stadi 2027 – La favola continua. ed è organizzato da Vivo Concerti. Undici date da nord a sud che porteranno Niccolò Moriconi, per la prima volta, anche in Sardegna e in Calabria. Un dettaglio salta subito all’occhio: Roma, per ora, non c’è. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Ultimo, l’annuncio che sorprende: “Ora vengo io a casa vostra”
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