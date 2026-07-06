A Tor Vergata si è svolto un grande concerto che ha attirato molte persone, ma la gestione dell’evento ha mostrato criticità. All’alba dell’inizio, c’erano pochi cartelli informativi e gli steward apparivano disorientati, creando confusione tra i partecipanti. La mancanza di organizzazione ha aumentato il rischio di problemi e ha portato a lunghe attese e fatica per gli spettatori. La situazione evidenzia difficoltà nella pianificazione e nella gestione degli eventi di grande affluenza nella capitale.

All'alba del maxi-concerto era già chiaro: pochi cartelli, steward disorientati e il rischio che ogni errore di valutazione sarebbe costato ore di sudore e di fatica. I 250 mila fan di Ultimo, accampati da giorni per riempire la spianata di Tor Vergata, però, speravano che gli incidenti di percorso del giorno prima fossero i disagi tipici di una prova generale. Di quando, per intenderci, c'è ancora modo e tempo per aggiustare il tiro. Eppure sabato, quando orde di persone si sono avvicinate all'area dell'evento, qualche ingranaggio della macchina si è inceppato e la sensazione di spaesamento già sperimentata ha trovato solo conferme. Agli ingressi regnava il caos. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ultimo incanta a Tor Vergata, ma la Capitale non passa il "crash test"

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