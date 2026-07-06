I biglietti per l'ultimo concerto di Ultimo allo stadio Maradona, previsto il 24 giugno 2027, saranno disponibili a breve. Dopo il concerto a Tor Vergata, il cantante romano ha annunciato un tour estivo negli stadi italiani. Le date e le modalità di acquisto dei biglietti saranno comunicate prossimamente.

Dopo lo show dei record a Tor Vergata, Ultimo non si ferma e rilancia per il 2027. Il cantante romano ha infatti annunciato il tour estivo negli stadi che lo vedrà esibirsi negli impianti più importanti d'Italia. Il tour partirà il 10 giugno a Lignano Sabbiadoro, allo stadio Teghil, per poi fare tappa a Bologna, Padova, milano, Napoli, Messina, Reggio Calabria, Bari, Firenze, Torino e Olbia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ultimo (@ultimopeterpan) Per Ultimo sarà un ritorno allo stadio Maradona, dopo la doppia data del 2024. I biglietti saranno disponibili da mercoledì 8 luglio alle ore 14. Dopo il live dei record, con 250mila spettatori paganti a Tor Vergata, di sabato 4 luglio, Ultimo annuncia il tour negli stadi nel 2027: «Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Ultimo in concerto al Maradona il 24 giugno 2027: quando saranno disponibili i biglietti

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