Ultimo il sondaggio | 2 su 3 andrebbero di nuovo al concerto nonostante i disagi Ecco perché il cantautore romano fa impazzire i giovani

Un sondaggio rivela che due persone su tre sarebbero disposte a tornare a un concerto nonostante i disagi riscontrati. L’evento di Ultimo ha richiamato circa 250.000 spettatori, confermandosi come uno dei più grandi concerti mai realizzati in Italia. L’evento ha generato numerose discussioni sui social, anche per le polemiche legate alle problematiche logistiche e organizzative.

Concerto dei record, ma inevitabilmente anche delle polemiche. L’evento di Ultimo continua a dominare i social dopo aver richiamato 250mila fan, diventando uno dei più grandi appuntamenti musicali mai organizzati in Italia. Accanto all’entusiasmo dei partecipanti, però, sono emerse numerose segnalazioni relative ai disagi legati alla gestione di una folla così imponente. Tra le criticità più segnalate figurano navette insufficienti o fantasma, trasporti e traffico in tilt, le difficoltà nell’uscita contemporanea di 250mila persone dall’area del concerto e problemi tecnici ai maxi schermi, che in alcune zone hanno funzionato in modo discontinuo o intermittente. 🔗 Leggi su Open.online

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Ultimo nella storia:oggi il concerto dei record a Tor Vergata con 250mila spettatori

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