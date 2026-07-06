Ultimo è nella storia | la Favola per Sempre a Tor Vergata è diventata realtà

Il 13 luglio 2025, durante il suo decimo concerto allo Stadio Olimpico, un cantante ha annunciato la creazione di un progetto chiamato “Favola per Sempre”. Poco prima, aveva scritto sui social che quell’evento non sarebbe stato solo un concerto. La serata si è conclusa con la presentazione ufficiale del progetto, che da quel momento è entrato nella storia.

Era il 13 luglio 2025 quando Ultimo, dal palco del suo 10° Stadio Olimpico, annunciava la Favola Per Sempre. Sui social aveva scritto ciò: “Questo non sarà solo un concerto. Questo è il Raduno degli Ultimi. Questa è La Favola Per Sempre”. Niccolò Moriconi, questo il suo nome all’anagrafe, ieri è entrato nella storia, o forse anche nella leggenda. La spianata di Tor Vergata, che ha ospitato il suo concerto, grazie alla collaborazione tra Ultimo Records, Vivo Concerti e l’Università di Roma Tor Vergata, è stata letteralmente invasa dai fans del cantautore. Già dalle prove generali, dove circa 5000 persone si erano riversate in strada per sentirlo, si percepiva la trepidante attesa, con la gente in visibilio, come dimostrato anche da chi, sin da due settimane prima dell’evento, sfidando il caldo, si è appostata fuori dai cancelli d’ingresso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Siamo nella storia!, Ultimo ai 250mila fan a Tor Vergata

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