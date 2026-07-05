Un elicottero è stato avvistato nel cielo di Tor Vergata, sorvolando la folla per due volte. Sulla piazza sotto, circa 250.000 persone si sono radunate, guardando verso l’alto. La presenza dell’elicottero ha attirato l’attenzione di tutti, creando un momento memorabile durante l’evento. Nessun dettaglio è stato fornito sulle motivazioni del sorvolo o sull’identità del velivolo. La scena si è svolta di notte, rimanendo impressa come un episodio significativo dell’evento.

Un elicottero compare nel cielo di Tor Vergata e per due volte sorvola quella distesa umana che sembra non finire mai. Sotto, 250mila persone con il naso all'insù. A bordo c'è Ultimo. Cappellino e canotta bianca, Niccolò Moriconi, osserva il suo popolo prima di scendere dietro l'immenso palco. È il suo ingresso nella notte che ha aspettato per dieci anni. Quella in cui gli “ ultimi”, almeno per una volta, sono diventati “ primi”. "La Favola per Sempre" comincia così, dal cielo di Roma. Ma forse era cominciata molto prima. Quando Ultimo era ancora un bambino di otto anni davanti a un pianoforte. Quando scriveva canzoni senza sapere dove lo avrebbero portato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ultimo, la favola è diventata realtà: l'arrivo in elicottero, 250mila voci e una notte entrata nella storia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SHOCK: SOFY SI È ADDORMENTATA PER SEMPRE E SOLO IL BACIO DEL VERO AMORE L'HA RISVEGLIATA

Notizie e thread social correlati

Ultimo, la notte da favola dei 250mila a Tor Vergata. Il cantante di San Basilio nella storia della musicaNella notte a Tor Vergata, circa 250 mila persone hanno assistito al concerto di Ultimo, il cantante di San Basilio.

“Con lui ci sentiamo meno soli”: Ultimo ha trasformato in stelle per una notte 250mila persone. Quando la realtà supera la fantasia (e c’è di mezzo il Vangelo)Alle 21:19 è iniziato l’evento “La favola per sempre” di Ultimo, trasmesso in diretta e seguito da circa 250.

Temi più discussi: Ultimo e il concerto dei record, la favola è realtà: Siamo nella storia; La favola di Ultimo diventa realtà davanti ai 250mila di Tor Vergata; Ultimo in concerto a Roma Tor Vergata, le prime immagini del palco; Ultimo sul palco per La favola per sempre. Fabrizio Moro ha aperto l'evento, 250mila cantano Pianeti e oltre 40 brani.

Siamo nella storia: la favola di Ultimo è diventata realtà nel concerto dei record a Tor Vergata #ultimo x.com

Ultimo, la favola è diventata realtà: l'arrivo in elicottero, 250mila voci e una notte entrata nella storiaIl cantautore romano abbraccia il suo popolo nel live dei record a Tor Vergata, tra lacrime, canzoni e fuochi d'artificio. E Vasco lo celebra: Largo ai giovani, è giusto così. La cronaca di un conce ... ilgiornale.it

Ultimo a Tor Vergata: Questa non è solo musica: questa è la favola per sempreUltimo ha conquistato Tor Vergata con un concerto da 250mila spettatori, superando il precedente record di Vasco Rossi. Dal giorno che aspettava ai numeri da record, passando per quel filo che ... tg24.sky.it

Scarlet Deer Inn, la nostra oscura favola medievale con ricami fisici, esce il 21 luglio! reddit