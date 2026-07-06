Ultimo e Jacqueline spunta una novità nel backstage a Roma

Una foto scattata nel backstage di un evento a Roma mostra Ultimo e Jacqueline insieme. La presenza dell’immagine conferma le voci sulla loro relazione, dopo settimane di indiscrezioni e gossip. Non ci sono ulteriori dettagli sulla natura del rapporto, ma la foto rappresenta la prima prova visiva di una loro presenza condivisa in pubblico. La scena si è svolta in un contesto di privacy, senza dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati.

. Dopo settimane di gossip e indiscrezioni feroci sulla coppia, un’immagine rubata svela finalmente come stanno davvero le cose tra Ultimo e Jacqueline. Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo tornano al centro dell’attenzione, ma questa volta non per alimentare nuove indiscrezioni. A parlare è un’immagine arrivata da Roma, nel cuore dei preparativi del grande concerto di Tor Vergata, che sembra archiviare le voci di una presunta crisi sentimentale rincorse per settimane. Lo scatto, condiviso sui social da una fan e diventato rapidamente virale, ritrae la giovane imprenditrice e influencer nell’area delle prove generali dello show del cantautore, una presenza che per molti vale più di qualsiasi smentita affidata alle parole. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Jacqueline Luna Di Giacomo nel backstage del concerto di Ultimo: il gesto scacciacrisiDurante un concerto, Jacqueline Luna Di Giacomo è stata fotografata nel backstage insieme a Ultimo.

WWE: Roman Reigns perde il controllo nel backstage durante l’ultimo episodio di RAWDurante l’ultimo episodio di RAW trasmesso il 4 maggio al CHI Health Center di Omaha, è stato riportato che Roman Reigns ha avuto un episodio di...

Argomenti più discussi: Ultimo a Tor Vergata, Jacqueline Luna Di Giacomo canta a squarciagola al concerto. E spunta anche una ex del cantante; Jacqueline Luna Di Giacomo avvistata al concerto di Ultimo: la foto che allontana le voci di crisi; Quale sarà la scaletta del concerto La Favola Per Sempre di Ultimo a Tor Vergata?; Ultimo supera Vasco: il concerto dei record vale 90 milioni di euro (ma non mancano le polemiche).

Ultimo a Tor Vergata, Jacqueline Luna Di Giacomo canta a squarciagola al concerto. E spunta anche una ex del cantanteAl concerto di Ultimo, tra i 250mila spettatori presenti, c'era anche l'ospite più attesa. Jacqueline Luna Di Giacomo non si è ... msn.com