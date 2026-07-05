Durante un concerto, Jacqueline Luna Di Giacomo è stata fotografata nel backstage insieme a Ultimo. Le immagini sono state condivise sui social, suscitando discussioni tra i fan. Da settimane si parla di una possibile crisi tra i due, ma finora nessuna conferma ufficiale è arrivata. Le voci si sono fatte sempre più frequenti, alimentando l’attenzione sulla loro relazione. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata né dai diretti interessati né dai loro rappresentanti.

Da qualche settimana si sono riaccesi i riflettori su Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo: come accade spesso quando si parla di loro, di recente le voci di crisi si sono fatte sempre più insistenti. Ma a smentire ogni gossip sulla coppia ci ha pensato la stessa influencer, che su Instagram ha mandato (consapevolmente o meno è un mistero) un messaggio ben chiaro con la sua presenza al concerto di Tor Vergata. Jacqueline Luna Di Giacomo spegne ogni gossip: il gesto che parla chiaro. È ormai da qualche settimana che Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo sono tornati a far capolino sulle pagine di cronaca rosa. Solo pochi giorni fa l’influencer aveva deciso di condividere alcuni ricordi su Instagram riguardanti il periodo della maternità, senza però postare alcuna foto del compagno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Jacqueline Luna Di Giacomo nel backstage del concerto di Ultimo: il gesto scacciacrisi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Jacqueline Luna Di Giacomo al concerto di Ultimo: lo scatto con una fan spegne i gossip sulla crisiDurante le prove generali del concerto di Ultimo a Tor Vergata, Jacqueline Luna Di Giacomo è stata scattata mentre si trovava tra il pubblico.

Leggi anche: Ultimo, grandi emozioni alle prove aperte per i disabili a Tor Vergata. Nel pubblico la compagna Jacqueline Luna Di Giacomo.

Temi più discussi: Il rapporto tra Jacqueline Luna Di Giacomo e il papà Giovanni (e la distanza con mamma Heather); Jacqueline Luna Di Giacomo torna a Roma per il concerto-evento di Ultimo a Tor Vergata; Jacqueline Luna Di Giacomo torna da New York per Ultimo: la crisi, età, lavoro, il figlio Enea, dove vive e il difficile rapporto con...; Jacqueline Luna Di Giacomo al concerto di Ultimo: lo scatto con una fan spegne i gossip sulla crisi.

Jacqueline Luna Di Giacomo avvistata al concerto di Ultimo: la foto che allontana le voci di crisiCrisi sì o crisi no? Tradimento o non tradimento? Amore finito o relazione recuperata? Sono solo alcune delle domande che hanno tormentato i fan della coppia Jacqueline Luna Di Giacomo/Ultimo. La loro ... today.it

Jacqueline Luna Di Giacomo al concerto di Ultimo: lo scatto con una fan spegne i gossip sulla crisiJacqueline Luna Di Giacomo è stata avvistata a Roma durante le prove generali del concerto di Ultimo a Tor Vergata ... fanpage.it