Sabato 4 luglio si è svolto il concerto di Ultimo a Tor Vergata, Roma. L’evento ha coinvolto numerosi spettatori, creando un’atmosfera intensa e memorabile. La performance del cantante ha lasciato un’impronta duratura sui presenti, con momenti di forte partecipazione e emozione. Non sono stati segnalati incidenti o problemi di ordine pubblico durante l’evento. La serata si è conclusa senza ulteriori sviluppi, confermando l’affluenza di pubblico e l’interesse per l’artista.

Che ci piaccia o no ci sono concerti che sono esperienze di vita: è ciò che è accaduto sabato 4 luglio al concerto di Ultimo a Tor Vergata (Roma). Che ci piaccia o no ci sono concerti che sono esperienze di vita: è ciò che è accaduto sabato 4 luglio al concerto di Ultimo a Tor Vergata (Roma). Sono stati 250mila i cuori paganti, che hanno fatto file, percorso chilometri a piedi ed atteso sotto il sole per vivere un sogno comune. Mentre noi spettatori arrivavamo reduci da 5 km a piedi (chi più, chi meno), Niccolò è arrivato in elicottero: due giri tra le nuvole, sopra l’immensità di quanti eravamo. Uno per vedere cosa stava per accadere, l’altro per realizzarlo davvero. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ultimo a Tor Vergata fa fermare il tempo per l’eternità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ultimo svela il grande palco dell’evento a Tor Vergata: “Siamo arrivati qui dopo un lavoro immenso iniziato un anno e mezzo fa” – LE FOTOÈ stato annunciato che il palco dell’evento a Tor Vergata sarà lungo 140 metri e avrà 34 torri alte 33 metri ciascuna.

Ultimo torna con “Questa insensata voglia di te”: l’ultimo tassello prima de “La Favola per Sempre” a Tor VergataUltimo torna con il singolo “Questa insensata voglia di te”, un’anticipazione del suo prossimo album “La Favola per Sempre”.

Temi più discussi: Ultimo in concerto a Roma Tor Vergata, le prime immagini del palco; Ultimo, ecco il fiume dei 250mila fan a Tor Vergata: la panoramica completa sopra e sotto il palco; La favola di Ultimo diventa realtà davanti ai 250mila di Tor Vergata; Concerto di Ultimo a Tor Vergata, la favola è finita all'uscita: Abbandonati in strada, a piedi per chilometri senza navette.

Concerto di Ultimo a Tor Vergata: 7.000 bottigliette d'acqua sequestrate e 100mila euro di multe ift.tt/6JxMlFr x.com

Cosa non ha funzionato al concerto di Ultimo a Tor Vergata: dal caos dei trasporti alla scelta dell’areaTroppa folla, navette non pervenute, area mal collegata: non sono pochi i disservizi legati all'organizzazione del concerto di Ultimo a Tor Vergata ... fanpage.it

Ultimo incanta a Tor Vergata, ma la Capitale non passa il crash testAll’alba del maxi-concerto era già chiaro: pochi cartelli, steward disorientati e il rischio che ogni errore di valutazione sarebbe ... iltempo.it