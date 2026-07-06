Ultimissime Juve LIVE | Vlahovic chiude al ritorno Brozovic idea per Spalletti?

Vlahovic ha confermato di non voler tornare alla squadra precedente. La Juventus, nel frattempo, valuta un possibile acquisto di Brozovic come rinforzo per la rosa di Spalletti. Le notizie più recenti riguardano le decisioni dei giocatori e le strategie di mercato del club. La giornata si conclude con aggiornamenti sulle trattative e sulle scelte della dirigenza bianconera.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 6 luglio 2026. Brozovic lascia l’Al Nassr, il legame con Spalletti lo rende un’occasione per la Juventus?. Ore 20:30 – Brozovic ha ufficialmente lasciato l’Al Nassr e per lui si potrebbe aprire la pista Juventus. Una scommessa che ha diversi rischi Vlahovic resta alla Juve? Il serbo ha preso una decisione definitiva sul proprio futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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