Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi sono in vacanza a Mykonos, come annunciato in un’intervista recente. La loro presenza nella località greca ha attirato l’attenzione del web. La coppia si trova sull’isola per un soggiorno che, secondo le immagini condivise, sembra coinvolgere attività di relax e turismo. La notizia ha generato reazioni online, con alcuni utenti che hanno espresso indignazione.

Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi, come già preannunciato in una recente intervista, hanno deciso di trascorrere un periodo di vacanza insieme a Mykonos. Attraverso i loro profili social, i due ragazzi stanno condividendo diversi contenuti, tra foto e video, in cui stanno rendendo partecipi i loro fan di quello che stanno facendo. Proprio un recente video, però, ha suscitato una certa indignazione negli utenti del web che hanno seguito il loro percorso a Uomini e Donne. La vacanza di Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi a Mykonos. Stando a quanto emerge dai social e dalle loro stesse dichiarazioni, Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi sembrano essere una coppia perfettamente collaudata e in sintonia. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - UeD, Ciro Solimeno ed Elisa in vacanza a Mykonos indignano il web: cosa è successo

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Ciro solimeno ed elisa dopo la scelta a uomini e donne...

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