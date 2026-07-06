Ue Salvini | Adesione Ucraina tutta da discutere no a canali privilegiati

Salvini ha dichiarato che l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea richiede discussioni e non ci saranno canali privilegiati. Ha sottolineato che la pre-adesione della Serbia procede da anni, mentre per l’Ucraina si parla di alcune settimane. Salvini ha affermato che nessuno deve saltare la fila nelle procedure di adesione. La posizione evidenzia una differenza nei tempi di avvicinamento tra i paesi interessati.

“La pre-adesione della Serbia all’ Ue è in corso da anni e anni, mentre per quanto riguarda l’ Ucraina si parla di alcune settimane. E’ giusto che nessuno salti la fila. La Serbia è più vicina a noi culturalmente, economicamente, per storia, per cultura, per religione rispetto ad altri paesi dove ci sono altre culture e altre radici”. Così il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, in un punto stampa a Ghislarengo ( Vercelli ) per la cerimonia di avvio dei lavori della Pedemontana Piemontese. “Ritengo giusto che nessuno abbia canali privilegiati – continua il titolare del Mit – e per quello che mi riguarda l’adesione all’Unione europea dell’Ucraina è tutta da discutere. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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