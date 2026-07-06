Ucraina nuovo attacco su Kyiv | sale la tensione tra Russia e Polonia

Nella notte, i raid russi hanno colpito la regione di Kyiv, causando almeno 14 morti e 76 feriti. Nel dettaglio, nella capitale sono state registrate 11 vittime e 60 feriti. La notizia è stata confermata dal presidente ucraino.

È salito ad almeno 14 morti e 76 feriti il bilancio dei raid russi che nella notte hanno colpito la regione di Kyiv. Lo ha riferito il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, precisando che nella sola capitale gli attacchi hanno provocato 11 vittime e 60 feriti. Secondo l’ufficio del procuratore generale ucraino, i bombardamenti hanno interessato diversi quartieri della città, tra cui Darnitsa, Podil, Holossiiv e Obolon. Nel distretto di Podil, in particolare, alcuni appartamenti tra il quinto e il nono piano di un edificio residenziale sarebbero stati distrutti. Cresce la tensione tra Nato e Russia In Evidence L’attacco arriva a pochi giorni da un altro pesante bombardamento russo su Kyiv, in cui erano morte 31 persone, e si inserisce in una fase di crescente tensione tra Mosca e la Nato. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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Ucraina, Mosca avanza nel Donetsk. LEuropa con Kiev

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