Nella notte, a Kiev, un attacco russo ha colpito un condominio, lasciando persone intrappolate tra le macerie e veicoli in fiamme. I soccorritori stanno scavando per trovare eventuali superstiti. Nel frattempo, il presidente russo ha rivolto una minaccia alla Polonia.

In Ucraina dopo l’ennesimo, vile attacco russo, a Kiev, persone ancora intrappolate in un condominio. I soccorritori scavano in cerca di superstiti tra macerie e auto in fiamme. Servizio di Maurizio Di Schino. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Tv2000.it - Ucraina, notte di fuoco su Kiev. Putin minaccia la Polonia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ucraina, notte di fuoco su Kiev. Putin minaccia la Polonia

Notizie e thread social correlati

Raid russo su Kiev: almeno 10 morti. E ora Mosca minaccia la Polonia: “Produce droni per l’Ucraina”Un attacco missilistico russo ha colpito Kiev, provocando almeno dieci morti e diversi feriti.

Ucraina, notte di fuoco. Attacchi russi su Kiev e droni su MoscaNella notte, le forze russe hanno lanciato attacchi su Kiev e sulla regione di Dnipro, utilizzando droni, artiglieria e bombe aeree.

Temi più discussi: Ucraina, notte di fuoco su Kiev e altre città: ancora una volta a pagare sono i civili; Notte di fuoco in Ucraina, esplosioni nel cuore di Kiev: hotel in fiamme e almeno 18 morti; Agorà Estate 2026 - Guerra Ucraina, massiccio attacco su Kiev: 8 morti e 32 feriti - 02/07/2026 - Video; Nella notte attacchi ucraini su Belgorod. Missili russi su Kiev.

Notte di fuoco in Ucraina. Colpita la cattedrale della Dormizione, patrimonio Unesco x.com

Kyiv, ennesima notte sotto il fuoco delle bombe. Caritas-Spes: La gente è stanca ma la pace è ancora lontanaEnnesima notte da incubo a Kyiv. La difesa aerea ucraina non è purtroppo riuscita ad abbattere nessuno dei 29 missili che stavano viaggiando su una traiettoria balistica. E il bilancio delle vittime a ... difesapopolo.it

La Russia ha avvolto un intero edificio in una gabbia anti-drone, mostrano le immagini satellitari. L'Ucraina ha aperto il fuoco su di esso con missili da crociera. reddit

Ucraina, notte di fuoco: Sumy sotto le bombe russe, droni di Kiev su San PietroburgoZelensky denuncia nuovi attacchi anche su Zaporizhzhia e Kharkiv e invoca sanzioni più dure su Mosca. affaritaliani.it