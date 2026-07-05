La festa del popolo rosso Tutti pazzi per la Ducati
Una coppia si ferma con calma durante un evento dedicato alla Ducati a Misano Adriatico. Dopo aver sceso dalla moto, si prende qualche momento per sgranchirsi le gambe, rimuovendo successivamente casco, guanti e la giacca tecnica. La scena si svolge in un contesto di grande partecipazione, con molti appassionati che condividono la passione per le motociclette del marchio. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante questa fase di pausa.
MISANO ADRIATICO (Rimini) Una coppia scende dalla moto con calma. Prima si sgranchisce le gambe, poi si sfila i guanti, il casco e infine la pesante giacca tecnica che fino a pochi minuti prima proteggeva dal vento e dagli imprevisti della strada. Sotto il sole della Riviera, all’ombra del Misano World Circuit, quell’abbigliamento sembra quasi fuori stagione. È un rito semplice, quasi automatico, che in questi giorni si ripete migliaia di volte. Basta osservare i parcheggi e i viali che conducono ai cancelli del World Ducati Week per capire la portata dell’evento: un interminabile serpentone di motociclisti arrivati da ogni angolo del pianeta per celebrare il centenario della casa di Borgo Panigale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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