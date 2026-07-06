Roma, 6 luglio 2026 – Una lista concorrente e il rischio di giocarsi il simbolo sono abbastanza per mettere in allarme il partito guidato da Giuseppe Conte. Non è un caso che il leader annunci per fine settembre l’appuntamento finale della kermesse Nova, intesa a catalizzare un processo partecipativo sul prossimo programma di governo, che anche gli alleati promettono di compilare in autunno. Ma dietro il protagonismo dell’ex premier, che mira anzitutto a conquistare la premiership del centrosinistra a scapito di Elly Schlein, aleggia un clima nient’affatto rassicurante per il destino elettorale dei pentastellati. A partire appunto dal contenzioso giudiziario sul simbolo con Beppe Grillo e dall’eventualità che Alessandro Di Battista patrocini una lista concorrente col Campo largo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tutti i problemi di Conte. A settembre la kermesse Nova. Ma occhio al simbolo e Di Battista

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Conte riparte dalle 100 piazze di Nova ma elimina il simbolo dei Cinque stelleL’ex leader politico ha ripreso le attività pubbliche partendo da circa cento piazze nella città di Nova, eliminando però il simbolo del Movimento...

Leggi anche: Torna a Empoli il festival di storia contemporanea /contè.sto/: tutti gli appuntamenti dal 18 al 20 settembre

Temi più discussi: Tutti i problemi della scuola; 'Cercasi disperatamente il mago dell’acqua che doveva risolvere tutti i problemi di Fabbrece con un click'; Tutti i modi in cui la scommessa di Oracle sui data center per l'IA può finire male; Problemi con il WiFi fibra di Vodafone: cause e soluzioni.

#Russell chiude dietro #Leclerc, ma ammette tutti i problemi #Mercedes #F1 #BritishGP x.com

Tutti i problemi di Conte. A settembre la kermesse Nova. Ma occhio al simbolo e Di BattistaPer il leader pentastellato resta aperto il contenzioso giudiziario con Grillo. Il movimento dell’ex Dibba è pronto a scendere in campo: Inutile nascondersi . quotidiano.net

Tutti i problemi della scuolaDai pochi alunni alla riforma degli istituti tecnici, all’ansia degli studenti. In sala anche Cittadin e Tovo ... polesine24.it