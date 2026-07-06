Tutti contro la sparata di Trump | Su Meloni frasi inaccettabili

Donald Trump ha fatto dichiarazioni ritenute inaccettabili riguardo alla leader di un governo europeo. Le reazioni sono state di condanna generale, con molti che hanno scelto di non rispondere direttamente alle sue affermazioni. Si preferisce evitare confronti aperti e mantenere una distanza, cercando di non coinvolgersi in polemiche pubbliche. L’obiettivo sembra essere quello di distanziare le relazioni politiche da commenti considerati controversi.

Silenzio. Evitare il corpo a corpo. In un concetto: cercare di ignorare Donald Trump. Meglio ancora, l’ideale sarebbe: dividere il rapporto con lui da quello «storico e solido» con gli Stati Uniti. Dopo l’ultimo affondo di domenica notte del presidente americano contro la premier — un meme postato sul social Truth in cui lei lo osserva «adorante», con la didascalia «serve un ordine restrittivo», come a dire per non farla più avvicinare — la linea di Palazzo Chigi non cambia a 24 ore dal fattaccio. Anzi, si fortifica. E viene messa a punto dopo una serie di riunioni di staff e telefonate: nessuna reazione ufficiale. Anche perché il botta e risposta potrebbe essere utilizzato dall’«alleato» per un altro show in Turchia, è il timore degli strateghi italiani. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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Lo scontro tra Trump e Meloni apre una vera e propria crisi diplomatica

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