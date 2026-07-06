Tutte le bugie ProPal su Hamas e Gaza Il dissidente parla al Giornale | Mi vogliono morto mi ha salvato l' Italia

Moumen Al Natour, arrivato in Italia a dicembre, ha dichiarato di essere stato inseguito e minacciato di morte. Al Natour, che nel 2019 guidava una dissidenza contro Hamas nella Striscia di Gaza, ha affermato di aver ricevuto protezione nel paese europeo. Ha anche accusato di essere stato vittima di bugie e di aver ricevuto aiuto dall’Italia per salvarsi. La sua testimonianza si concentra sulle minacce e sulla sua fuga dalla regione.

Moumen Al Natour è giunto in Italia a dicembre, lasciandosi alle spalle anni di persecuzioni e una terra, la Striscia di Gaza, dove dal 2019 guidava la dissidenza anti-Hamas. La sua fuga, resa possibile grazie all'avvocato Alessandra Casula, non è soltanto una storia di salvezza personale, ma testimonianza su chi oggi governa il destino dei palestinesi. "La mia libertà è il loro primo nemico", racconta Moumen, svelando il dramma di un popolo ostaggio da un fanatismo che non arretra davanti a nulla, nemmeno quando si tratta di sacrificare i propri figli. Moumen, perché Hamas la vuole morto? "Mi perseguitano dal 2019 e mi hanno arrestato 20 volte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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