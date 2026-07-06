Dal 10 al 17 luglio, l'arena di piazza San Lorenzo a Viterbo ospita la ventitreesima edizione del Tuscia Film Fest, dedicata al cinema italiano. La manifestazione si conclude il 18 luglio con un evento speciale nel Sacro Bosco di Bomarzo. La rassegna presenta film e proiezioni in un contesto all'aperto, coinvolgendo due location della zona.

Il cinema italiano torna protagonista con la ventitreesima edizione del Tuscia Film Fest, in programma dal 10 al 17 luglio nella suggestiva cornice dell’arena di piazza San Lorenzo a Viterbo, per poi concludersi il 18 luglio con un evento speciale nel Sacro Bosco di Bomarzo. Nove giorni di proiezioni e incontri che animeranno l’estate culturale, portando il grande schermo in due delle location più affascinanti del territorio. I grandi ospiti in piazza San Lorenzo. Il ricco calendario si apre venerdì 10 luglio con l’arrivo in piazza San Lorenzo di Virginia Raffaele. L’attrice presenterà La vita va così di Riccardo Milani, pellicola recentemente premiata con il Nastro d’Argento come miglior commedia dell’anno. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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© Ezrome.it - Tuscia Film Fest 2026: programma tra Viterbo e Bomarzo

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