Un primato di presenze. Sarà un giugno da ricordare quello appena trascorso per il turismo spezzino che ha segnato un incremento del 13% rispetto allo scorso anno. I dati relativi all’ imposta di soggiorno riscossa dal Comune registrano infatti oltre 130mila notti trascorse in città, il dato più alto mai raggiunto nel mese di giugno e un nuovo importante traguardo per il comparto turistico spezzino. Un risultato positivo che conferma e rafforza ulteriormente il record già registrato nel mese di maggio, con oltre 116mila presenza e una crescita del 6% rispetto al 2025. "Prosegue così il trend da record inaugurato a maggio con numeri in... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Turismo avanti tutta. Un giugno da record con 130mila notti in città

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Archives secrètes : La face cachée de nos idoles

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Napoli trionfa il 2 giugno: quasi 700.000 turisti in 5 notti da record.

Estate 2026, giugno da record per il turismo in ItaliaA giugno 2026 si registrano oltre 27 milioni di presenze turistiche in Italia, un record per il primo mese estivo.

Temi più discussi: Turismo avanti tutta. Un giugno da record con 130mila notti in città; Notizie dalla Giunta; XMotors Trivellato Racing punta in alto a Vallelunga nella GT4 Italy Series; Qualificazione Info-Point turistici: Brindisi ottiene un nuovo finanziamento regionale.

Turismo avanti tutta. Un giugno da record con 130mila notti in cittàIl numero è stato confermato dai dati relativi all’imposta di soggiorno . L’incremento agevolato dal meteo e dalla promozione alle fiere internazionali . msn.com

A #Grado inaugurato il secondo livello del nuovo parcheggio delle Terme Marine. L'assessore @SergioBini68 Un'infrastruttura strategica con 250 posti auto che rafforza l'offerta turistica della città. Ora avanti con 3. lotto delle Terme per 13 mln. tinyurl.com/ x.com

Turismo, Ministero: Italia regina in Europa anche in estate(ASI) L’Italia si conferma regina europea del turismo anche per l’estate del 2026, registrando un tasso di saturazione OTA (51,2%) superiore a competitor come Spagna (42,8%) e Francia (32,9%) e una ta ... agenziastampaitalia.it