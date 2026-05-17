Liguria turismo in volo a marzo | +9,63% di presenze e nuovi piani
A marzo, la regione ha registrato un aumento del 9,63% nelle presenze turistiche rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le province che hanno visto le variazioni più significative sono state quelle con un incremento superiore alla media, anche se i dettagli specifici non sono stati ancora comunicati. Sono stati annunciati nuovi piani di organizzazione per le aree chiamate Riviera dei Fiori e Ligurian Riviera, con modalità operative ancora da definire. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul funzionamento di queste strutture.
? Domande chiave Quali province hanno registrato il balzo maggiore di presenze?. Come funzioneranno le nuove organizzazioni Riviera dei Fiori e Ligurian Riviera?. Perché la regione punta ora a spostare i turisti verso l'entroterra?. Quali nuovi comuni hanno ottenuto la Bandiera Blu quest'anno?.? In Breve Spezia +19,28%, Savona +12,72%, Genova +6,17% e Imperia +5,32% a marzo.. Nate DMO Riviera dei Fiori e Ligurian Riviera per collegare coste e borghi.. Liguria prima in Italia con 35 Bandiere Blu e nuovi ingressi Andora e Taggia.. Nuovo ecosistema digitale DMS per monitorare flussi e migliorare competitività internazionale.. L’assessore regionale Lombardi ha annunciato durante il Forum del Turismo a Santa Margherita Ligure che le presenze turistiche in Liguria sono aumentate del 9,63% nel mese di marzo, raggiungendo un totale di 874. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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