Liguria turismo in volo a marzo | +9,63% di presenze e nuovi piani

A marzo, la regione ha registrato un aumento del 9,63% nelle presenze turistiche rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le province che hanno visto le variazioni più significative sono state quelle con un incremento superiore alla media, anche se i dettagli specifici non sono stati ancora comunicati. Sono stati annunciati nuovi piani di organizzazione per le aree chiamate Riviera dei Fiori e Ligurian Riviera, con modalità operative ancora da definire. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul funzionamento di queste strutture.

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? Domande chiave Quali province hanno registrato il balzo maggiore di presenze?. Come funzioneranno le nuove organizzazioni Riviera dei Fiori e Ligurian Riviera?. Perché la regione punta ora a spostare i turisti verso l'entroterra?. Quali nuovi comuni hanno ottenuto la Bandiera Blu quest'anno?.? In Breve Spezia +19,28%, Savona +12,72%, Genova +6,17% e Imperia +5,32% a marzo.. Nate DMO Riviera dei Fiori e Ligurian Riviera per collegare coste e borghi.. Liguria prima in Italia con 35 Bandiere Blu e nuovi ingressi Andora e Taggia.. Nuovo ecosistema digitale DMS per monitorare flussi e migliorare competitività internazionale.. L’assessore regionale Lombardi ha annunciato durante il Forum del Turismo a Santa Margherita Ligure che le presenze turistiche in Liguria sono aumentate del 9,63% nel mese di marzo, raggiungendo un totale di 874. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liguria, turismo in volo a marzo: +9,63% di presenze e nuovi piani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Turismo in Liguria: 25 marzo, il recruiting day per ruoli Leggi anche: Regione Liguria, il 63,4% dei dipendenti è donna. Bucci: “Le pari opportunità sono fondamentali” Turismo in Liguria, Lombardi: A marzo crescono i turisti, +9,63% rispetto al 2025Con l'approvazione tramite decreto dirigenziale dell'altro ieri sono state ufficialmente riconosciute due nuove Dmo in Liguria: Riviera dei Fiori nell'imperiese e Ligurian Riviera nel savonese. Le De ... primocanale.it La scommessa di Airidea: in volo da Genova verso Nord Italia, Corsica e SardegnaPer ora di certo c'è il primo volo, Genova-Trieste in 60 minuti, decollo entro maggio. Costo del biglietto, 220 euro. Ma Airidea, la nuova compagnia per l'aviazione privata, punta a coprire diverse ... rainews.it