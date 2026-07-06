Tumori farmaci che si attivano con la luce colpiscono solo le cellule malate | la ricerca Unibo

Un nuovo farmaco contro i tumori si attiva solo quando viene esposto alla luce, colpendo esclusivamente le cellule malate. La ricerca condotta dall'Università di Bologna ha dimostrato che questa tecnologia permette di mirare con precisione le cellule tumorali senza danneggiare quelle sane. La scoperta apre nuove strade per terapie più mirate e meno invasive, segnando un passo avanti nella lotta contro il cancro.

Bologna, 6 luglio 2026 – "Questo tipo di controllo molecolare rappresenta uno degli obiettivi più ambiziosi della chimica contemporanea e apre scenari estremamente promettenti per la medicina del futuro". Così Matteo Calvaresi, professore al Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician" dell'Università di Bologna e ricercatore del Policlinico Sant'Orsola, commenta i risultati dello studio del NanoBio Interface Lab dell'UniBo, guidato dallo stesso Calvaresi, insieme al gruppo di ricerca del professor Ben L. Feringa, Premio Nobel per la Chimica, dell'Università di Groningen nei Paesi Bassi. La collaborazione tra le due università ha portato... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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