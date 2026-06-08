Antinfiammatori | nuovi farmaci si attivano con la luce del sole e hanno meno effetti collaterali

Un team di ricercatori italiani ha sviluppato nuovi antinfiammatori che si attivano con la luce del sole, riducendo gli effetti collaterali rispetto ai farmaci tradizionali. La ricerca, pubblicata sul Journal of the American Chemical Society, descrive molecole che si innescano grazie all’esposizione luminosa, migliorando la precisione del trattamento. Questi farmaci potrebbero rappresentare un’alternativa più sicura, poiché l’attivazione dipende dall’esposizione alla luce. La scoperta si basa su studi di chimica molecolare e fotoreattività.

Chi soffre di dolore cronico o si trova a dover fare i conti con patologie infiammatorie sa molto bene che i farmaci antinfiammatori non steroidei, i cosiddetti FANS come l'ibuprofene o il naprossene, sono sì dei validi alleati, ma non sono privi di limiti. Se usati a lungo o in dosi elevate, infatti, questi farmaci possono causare degli effetti collaterali anche seri, dai problemi gastrici alle complicanze cardiovascolari, proprio perché agiscono in modo indiscriminato su tutto l'organismo, colpendo anche tessuti sani che non ne avrebbero bisogno. Uno studio internazionale, condotto con il contributo dell'Università Statale... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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FARMACOLOGIA: FANS (Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei)

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