tumore al seno metastatico il divano rosa simbolo di una vita che continua

Un divano rosa è stato adottato come simbolo nella campagna di sensibilizzazione contro il tumore al seno metastatico. La campagna, intitolata ‘Due di noi’, è promossa da Gilead Sciences Italia in collaborazione con Europa Donna Italia.

È un divano rosa il simbolo scelto per ‘Due di noi’, la campagna di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico promossa da Gilead Sciences Italia con Europa Donna Italia. “Negli ultimi anni abbiamo assistito a un cambiamento profondo nel trattamento del tumore al seno metastatico”, sottolinea Alessandra Fabi della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, a margine della presentazione dell’iniziativa a Roma, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Terapie innovative per il tumore al seno. “Oggi disponiamo di terapie innovative che consentono di controllare la malattia più a lungo, preservando al tempo stesso la qualità della vita delle pazienti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Tumore al Seno Metastatico: Due di Noi sul Divano Rosa

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