Trump vuole Vannacci Premier perché sovranista rottura con Meloni per aver difeso il Papa e per il mancato aiuto sull’Iran – RETROSCENA

Da ilgiornaleditalia.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo un retroscena riportato da Il Giornale d'Italia, l'ex presidente degli Stati Uniti avrebbe espresso interesse nel sostenere la candidatura di un generale italiano, Roberto Vannacci, come futuro premier. Questa intenzione sarebbe legata alla volontà di promuovere una leadership di stampo sovranista. La mossa sarebbe anche una reazione alle divergenze con l’attuale governo, in particolare per le posizioni espresse sul Papa e per la mancata assistenza nel conflitto in Iran.

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Il piano di Trump, secondo un retroscena raccolto da Il Giornale d'Italia, potrebbe essere quello di favorire un futuro politico che porti Roberto Vannacci a Palazzo Chigi. Alla base di questa valutazione ci sarebbe la convinzione che il generale rappresenti un sovranismo più autentico e più vicino. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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