Trump umilia Meloni ma l’Italia gli regala nuove promesse per il riarmo

Donald Trump ha rivolto critiche personali a Giorgia Meloni, senza collegamenti a questioni specifiche, poco prima del vertice Nato di Ankara. Nel frattempo, l’Italia ha annunciato nuove promesse di acquisti di armamenti, rafforzando gli impegni nel settore della difesa. Le dichiarazioni di Trump sono state percepite come un attacco diretto, mentre il governo italiano ha confermato l’intenzione di proseguire con le politiche di riarmo già annunciate.

Donald Trump torna all’attacco di Giorgia Meloni. Un attacco personale e gratuito, che non è neanche legato a una questione specifica, ma che arriva alla vigilia del vertice Nato di Ankara. “Serve un ordine restrittivo”, si legge nel meme pubblicato dal presidente degli Stati Uniti nel quale si vedono i due leader. Anche la scelta della foto è significativa, con Meloni che sembra guardare con ammirazione, quasi in adorazione, Trump. Una foto nella quale, a dirla tutta, neanche si sa cosa stia guardando la presidente del Consiglio, ma l’idea che vuole dare Trump è chiarissima. E arriva subito prima del summit Nato, nel quale però l’Italia si prepara a fare nuove promesse proprio agli Stati Uniti, garantendo di aumentare la spesa per il riarmo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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TRUMP humilla a primera ministra de Italia y desata crisis

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