Prima della partita tra Stati Uniti e Belgio ai Mondiali, il presidente ha dichiarato che, in caso di sconfitta, affermerà che la partita è stata truccata. Ha fatto riferimento alle elezioni presidenziali del 2020, ripetendo questa analogia. La sua dichiarazione è stata rilasciata prima dell'incontro in Qatar, senza ulteriori dettagli sulle sue affermazioni o sulle motivazioni dietro questa affermazione.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a parlare della sfida dei Mondiali in programma oggi tra Usa e Belgio, ricorrendo ancora una volta al paragone con le elezioni presidenziali del 2020. «Se ci battono, potranno essere davvero orgogliosi. Se ci battono, diremo, dirò, che è stata una partita truccata, proprio come furono truccate le elezioni del 2020. Ma non voglio entrare in questo argomento», ha dichiarato Trump, rilanciando una tesi più volte sostenuta in passato e smentita da tribunali e autorità elettorali statunitensi. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Trump prima di Usa-Belgio: «Se perdiamo dirò che la partita è stata truccata»

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