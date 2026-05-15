Trump in Cina il presidente Usa sale sull' Air Force One per tornare a Washington
Il presidente degli Stati Uniti ha lasciato Pechino venerdì, salendo a bordo dell'Air Force One per tornare a Washington. La visita nel capoluogo cinese si è conclusa con un incontro privato presso la residenza ufficiale del leader cinese. Durante la visita, sono stati affrontati vari aspetti delle relazioni bilaterali, anche se i dettagli delle discussioni non sono stati resi pubblici. Il viaggio è durato diversi giorni e ha visto incontri con figure di spicco del governo cinese.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha concluso venerdì la sua visita a Pechino con un incontro privato presso la residenza ufficiale del leader cinese Xi Jinping. Il capo della Casa Bianca è già ripartito alla volta di Washington. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Trump Says China’s Xi Has Been ‘Respectful’ on Iran
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