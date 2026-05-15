Trump in Cina il presidente Usa sale sull' Air Force One per tornare a Washington

Il presidente degli Stati Uniti ha lasciato Pechino venerdì, salendo a bordo dell'Air Force One per tornare a Washington. La visita nel capoluogo cinese si è conclusa con un incontro privato presso la residenza ufficiale del leader cinese. Durante la visita, sono stati affrontati vari aspetti delle relazioni bilaterali, anche se i dettagli delle discussioni non sono stati resi pubblici. Il viaggio è durato diversi giorni e ha visto incontri con figure di spicco del governo cinese.

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