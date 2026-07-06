Truffa su rinnovo tessera sanitaria Ministero Salute | Circolano false comunicazioni

Notizia in breve

Da diversi giorni circolano email e SMS che sfruttano il nome del Ministero della Salute per invitare i cittadini a rinnovare la tessera sanitaria. Il ministero ha diffuso una comunicazione per mettere in guardia, spiegando che si tratta di false comunicazioni e avvisando che non ci sono procedure in corso relative al rinnovo tramite questi canali. La truffa mira a ingannare e ottenere dati personali.