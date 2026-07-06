Truffa su rinnovo tessera sanitaria Ministero Salute | Circolano false comunicazioni
Da diversi giorni circolano email e SMS che sfruttano il nome del Ministero della Salute per invitare i cittadini a rinnovare la tessera sanitaria. Il ministero ha diffuso una comunicazione per mettere in guardia, spiegando che si tratta di false comunicazioni e avvisando che non ci sono procedure in corso relative al rinnovo tramite questi canali. La truffa mira a ingannare e ottenere dati personali.
Il ministero della Salute segnala una nuova truffa sul rinnovo della tessera sanitaria. Da quanto si legge nella comunicazione del dicastero, da diversi giorni circolano i false comunicazioni, a mezzo e-mail e SMS, che utilizzano indebitamente il nome del Ministero della Salute e invitano i cittadini a rinnovare la tessera sanitaria. Si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili. Non si tratta di comunicazioni ufficiali. Come funziona la truffa. Le comunicazioni fraudolente invitano l’utente a cliccare su un link per procedere al presunto rinnovo della tessera sanitaria. Il link rimanda a un sito web falso, graficamente simile alle piattaforme istituzionali, all’interno del quale viene richiesto di compilare un modulo con numerosi dati personali, sensibili e di pagamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Nuova truffa sulla tessera sanitaria a nome del Ministero della Salute Notizia Ufficiale
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Truffa sul rinnovo della tessera sanitaria, il ministero della Salute: Non cliccate sul link qds.it/truffa-rinnovo… #QDS #QdSNotizie #QdSNews x.com
#occhioalletruffe Da diversi giorni circolano false email e comunicazioni che invitano i cittadini a un presunto rinnovo della tessera sanitaria, utilizzando in modo fraudolento il nome del ministero della Salute. A lanciare l'allarme sulla nuova truffa è lo stesso mi facebook
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