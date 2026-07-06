Trovato il cadavere di un 25enne nel canale Villoresi a Parabiago nel Milanese | indaga la procura
È stato trovato il corpo di un giovane di 25 anni nel Canale Villoresi a Parabiago, nel Milanese. Il cadavere è stato recuperato dai sommozzatori a una profondità di circa tre metri. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause della morte. Non sono stati rilasciati dettagli sulle circostanze del ritrovamento.
È stato rinvenuto il cadavere di un 25enne nelle acque del Canale Villoresi a Parabiago (Milano). Il corpo del giovane è stato recuperato dai sommozzatori a tre metri di profondità. Indaga la procura. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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