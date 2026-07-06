Trovato il cadavere di un 25enne nel canale Villoresi a Parabiago nel Milanese | indaga la procura

Notizia in breve

È stato trovato il corpo di un giovane di 25 anni nel Canale Villoresi a Parabiago, nel Milanese. Il cadavere è stato recuperato dai sommozzatori a una profondità di circa tre metri. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause della morte. Non sono stati rilasciati dettagli sulle circostanze del ritrovamento.