Da questa mattina, il viaggio in treno tra Roma e Milano può durare fino a sei ore a causa di lavori sulla linea principale. La deviazione sulla Tirrenica, in vigore fino alle 4 del 10 luglio, ha rallentato i collegamenti e causato disagi lungo tutta la tratta. Le operazioni di manutenzione sono state definite come un’emergenza nazionale, con tempi di percorrenza più lunghi rispetto al normale.

Tempo di percorrenza raddoppiato per chi sceglie l’Alta velocità Roma-Milano e disagi su tutta la linea. Inizia oggi e proseguirà fino alle ore 4 del 10 luglio la deviazione sulla Tirrenica che permetterà i lavori sulla linea principale. Nello specifico, ha fatto sapere Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs) si sta proseguendo “con gli interventi per la sostituzione del cavalcaferrovia stradale ‘Ponte al Pino’, nel nodo ferroviario di Firenze. Le attività richiedono due distinte finestre di interruzione della circolazione ferroviaria, necessarie per consentire la rimozione dell’impalcato esistente e, successivamente, il varo della nuova struttura”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Alta velocità Roma-Milano, fino a sei ore di viaggio per lavori a Firenze. Giani: “Emergenza nazionale, saranno giorni di grande difficoltà””

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